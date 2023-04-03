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Влада має обмежити експорт металобрухту, щоб уникнути зупинки підприємств, - ФМУ

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Понеділок 03 квітня 2023 15:08
Влада має обмежити експорт металобрухту, щоб уникнути зупинки підприємств, - ФМУ Фото: влада має обмежити експорт металобрухту, щоб уникнути зупинки підприємств (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Через війну з Росією заготівля металобрухту дуже скоротилася. Водночас експорт брухту зріс, що призвело до дефіциту сировини на складах металургійних підприємств. Якщо ситуація не зміниться, заводи будуть змушені зупинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Федерації металургів (ФМУ) Сергія Біленького.

"На внутрішньому ринку зараз вкрай складно знайти доступні обсяги металобрухту. Основна загроза, яку несе дефіцит - зупинка металургійних підприємств. І Федерація металургів України, і інші галузеві об’єднання завжди наполягали на тому, що потрібно обмежувати експорт металобрухту, адже в першу чергу повинні бути задоволені потреби вітчизняних виробників", - наголосив Біленький.

Він підкреслив: воєнний стан є ситуацією, в якій Україна може вдаватися до різноманітних кроків, щоб захистити свої національні інтереси, і немає сумнівів, що ці рішення будуть схвалені нашими міжнародними партнерами.

"Україна має захищати свої інтереси. Обмеження чи повна заборона експорту металобрухту вони вкладаються в цю концепцію, і можуть бути ініційовані на рівні державної влади", - резюмував Біленький.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що в Україні склалася вкрай негативна ситуація з наявністю металобрухту, і це починає загрожувати національній економічній безпеці.

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