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Власти Китая заявили о разоблачении шпиона ЦРУ

Фото: власти Китая заявили о разоблачении шпиона ЦРУ (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Иван Носальский

В Китае одного из граждан обвиняют в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки.

Об сказано в заявлении Министерства государственной безопасности КНР, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в ведомстве, гражданин Китая Цзэн, который работал в военно-промышленной группе, был завербован агентом ЦРУ во время пребывания в Италии. 

В Министерстве госбезопасности уточняют, что Цзэна направили в Италию для продолжения учебы. Там агент ЦРУ якобы установил с ним близкие отношения во время званых ужинов, прогулок и походов в оперу. 

"Постепенно Цзэн стал психологически зависим от агента ЦРУ", - сказано в сообщении. 

После этого, по версии ведомства, агент ЦРУ стал добиваться от гражданина КНР  получения секретной информации о китайских вооруженных силах.

Задержание шпионов Китая в США

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил.

По его словам, в результате действий моряков "секретная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

 

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