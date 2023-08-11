Власти Китая заявили о разоблачении шпиона ЦРУ

Как отметили в ведомстве, гражданин Китая Цзэн, который работал в военно-промышленной группе, был завербован агентом ЦРУ во время пребывания в Италии.

В Министерстве госбезопасности уточняют, что Цзэна направили в Италию для продолжения учебы. Там агент ЦРУ якобы установил с ним близкие отношения во время званых ужинов, прогулок и походов в оперу.

"Постепенно Цзэн стал психологически зависим от агента ЦРУ", - сказано в сообщении.

После этого, по версии ведомства, агент ЦРУ стал добиваться от гражданина КНР получения секретной информации о китайских вооруженных силах.

Задержание шпионов Китая в США

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил.

По его словам, в результате действий моряков "секретная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".