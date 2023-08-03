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В США двух моряков обвинили в передаче Китаю секретной информации

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Четверг 03 августа 2023 22:46
В США двух моряков обвинили в передаче Китаю секретной информации Фото: в США двух моряков обвинили в передаче Китаю секретной информации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Два моряка Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки были задержаны. Их обвинили в передаче Китаю секретной информации.

Об этом заявил помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в результате действий моряков "секретная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

Как отмечает издание, посольство Китая в США не сразу ответило на просьбу прокомментировать эти обвинения.

"КНР не остановится ни перед чем, чтобы атаковать Соединенные Штаты в рамках своего стратегического плана превращения в единственную мировую сверхдержаву", - подчеркнула специальный агент ФБР Стейси Мой.

Отношения между США и Китаем

Стоит заметить, что между Китаем и США отношения являются напряженными на протяжении многих лет из-за ряда вопросов национальной безопасности и торговли. В частности, Соединенные Штаты обвиняют Китай в шпионаже и кибератаках.

Ранее издание Politico сообщало, что Китай использует секретную базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки.

По словам неназванного чиновника, в 2019 году КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе.

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