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Влада Китаю заявила про викриття шпигуна ЦРУ

Фото: влада Китаю заявила про викриття шпигуна ЦРУ (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Іван Носальський

У Китаї одного з громадян звинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки.

Про це сказано в заяві Міністерства державної безпеки КНР, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначили у відомстві, громадянин Китаю Цзен, який працював у військово-промисловій групі, був завербований агентом ЦРУ під час перебування в Італії.

У Міністерстві держбезпеки уточнюють, що Цзена направили до Італії для продовження навчання. Там агент ЦРУ нібито встановив з ним близькі стосунки під час званих вечерь, прогулянок та походів до опери.

"Поступово Цзен став психологічно залежним від агента ЦРУ", - йдеться у повідомленні.

Після цього, за версією відомства, агент ЦРУ почав вимагати від громадянина КНР отримання секретної інформації про китайські збройні сили.

Затримання шпигунів Китаю у США

Нагадаємо, нещодавно помічник генерального прокурора США Метт Олсен заявив, що у США затримали двох моряків Військово-морських сил.

За його словами, внаслідок дій моряків "таємна військова інформація опинилась у руках Китайської Народної Республіки".

 

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