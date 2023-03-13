Власти Ирана помиловали 22 тысячи участников массовых протестов

Власти Ирана решили амнистировать более 82 тысяч человек. Среди них 22 тысячи участников недавних массовых протестов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн.

"Помиловано 82 тысячи человек, в том числе 22 тысячи человек, участвовавших в протестах", - приводит издание слова чиновника.

При этом Хоссейн отметил, что под амнистию не попали осужденные и обвиняемые в насильственных преступлениях и кражах.

Амнистия приурочена к 44-й годовщине исламской революции. Ее, в том числе, распространили на тех, кто выкрикивал лозунги против верховного лидера Али Хаменеи или высказывался подобным образом в соцсетях.

Стоит заметить, что протесты в стране начались из-за смерти 22-летней девушки, которую задержала полиция за неправильное ношение хиджаба.