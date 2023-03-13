Влада Ірану помилувала 22 тисячі учасників масових протестів

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив голова судової влади країни Голям Хоссейн.

"Помиловано 82 тисячі осіб, у тому числі 22 тисячі осіб, які брали участь у протестах", - наводить видання слова чиновника.

При цьому Хоссейн зазначив, що під амністію не потрапили засуджені та обвинувачені у насильницьких злочинах та крадіжках.

Амністію приурочено до 44-ї річниці ісламської революції. Її, зокрема, поширили на тих, хто вигукував гасла проти верховного лідера Алі Хаменеї або висловлювався подібним чином у соцмережах.

Варто зауважити, що протести в країні почалися через смерть 22-річної дівчини, яку поліція затримала за неправильне носіння хіджабу.