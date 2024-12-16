Власти французской Майотты заявили о "сотнях, возможно тысяче" погибших из-за циклона

Заморский департамент Франции архипелаг Майотта, расположенный в Индийском океане, страдает от самого мощного за столетие циклона "Чидо". Количество жертв стихии может достигать почти тысячи.

Об этом рассказал префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьювиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный медиа-канал La 1ere .

Префект Майотты составил начальную оценку ситуации на архипелаге после прохождения циклона "Чидо".

Хотя официально количество жертв или раненых пока установить невозможно, о чем заявило министерство внутренних дел Франции, по оценкам Бьевиля, было по меньшей мере несколько сотен смертей.

Quelle tristesse! Ce n'est pas comme si nous n'avions alerté tant de fois et encore récemment en juin lors de la commission d'enquête de @AssembleeNat que je présidais. Nous avons besoin de secours sous le sceau de l'urgence et rétablir l'électricité à l'hôpital #Mayotte #Chido pic.twitter.com/A2an4itKSD - Mansour KAMARDINE - Officiel (@Kamardine_M) 14 декабря 2024 г.

Cyclone Chido as it hit the Island of Mayotte in the Indian Ocean. The damage is catastrophic. It's unfathomable.#CycloneChido #Mayotte pic.twitter.com/O31qSWWPj7 — Volcaholic (@volcaholic1) December 14, 2024

"Чрезвычайно трудно получить подсчет, у нас есть подсчет, связанный с больницей", - сказал он.

Ранее была официальная информация об 11 погибших и почти 250 раненых в Майотте из-за циклона. Бьювиль называет такие данные "неправдоподобными" .

"Я думаю, что есть несколько сотен смертей, возможно, мы приблизимся к тысяче... Без сомнения, некоторые смерти не будут зарегистрированы", - сказал префект.

#Chido Soutien aux Mahorais et à nos camarades mobilisés à #Mayotte. Des renforts de gendarmes seront déployés sur place pour appuyer les équipes engagées. pic.twitter.com/iiDAjcgprU - Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 15 декабря 2024 г .

Циклон "Чидо", который обрушился на Майотту и имел силу ветра более 200 километров в час, повредил дома, правительственные здания и больницу.

По словам синоптика, это был самый сильный шторм за более чем 90 лет, который обрушился на острова.

Plusieurs centaines, voire des milliers de morts : les autorités craignent un bilan humain très lourd à Mayotte, le département le plus pauvre de France dévasté par le cyclone Chido, où les secours ont été renforcés dimanche par pont aérien #AFPVertical pic.twitter.com/Gi88tTT8lYX - Agence France-Presse (@afpfr) 15 декабря 2024

"Честно говоря, то, что мы переживаем, является трагедией, вы чувствуете, будто оказались после ядерной войны... Я видел, как исчез целый район", - рассказал житель Майотты информагентству Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон, высказываясь о разрушительном циклоне, заявил, что его мысли "с нашими соотечественниками на Майотте, которые пережили самые ужасные несколько часов и которые, для некоторых, потеряли все, потеряли жизнь".

Видео, опубликованное французской жандармерией, показало обломки сотен самодельных домов после того, как самый мощный циклон почти за столетие обрушился на архипелаг Майотта в Индийском океане https://t.co/DPLjzKILCS pic.twitter.com/Yb4q7BFM5d - Reuters (@Reuters) 16 декабря 2024

Справка: Майотта расположена примерно в 8000 км от Парижа. Этот заморский департамент Франции расположен в Мозамбикском проливе, между северной стороной Мозамбика и северной частью Мадагаскара. Состоит из главного острова Гранд-Терр (или Маоре), меньшего острова Петит-Терр (или Паманзи) и нескольких других крошечных островков.

Географически Майотта принадлежит к Коморским островам. Политически, как департамент Франции, принадлежит к Европейскому Союзу (с 2014 года). Более трех четвертей жителей этого архипелага живут за чертой бедности.