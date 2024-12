Влада французької Майотти заявила про "сотні, можливо тисячу" загиблих через циклон

Префект Майотти склав початкову оцінку ситуації на архіпелагу після проходження циклону "Чідо".

Хоча офіційно кількість жертв або поранених наразі встановити неможливо, про що заявило міністерство внутрішніх справ Франції, за оцінками Б'євіля, було щонайменше кілька сотень смертей.

Cyclone Chido as it hit the Island of Mayotte in the Indian Ocean. The damage is catastrophic. It's unfathomable. #CycloneChido #Mayotte pic.twitter.com/O31qSWWPj7

"Надзвичайно важко отримати підрахунок, у нас є підрахунок, пов'язаний із лікарнею", - сказав він.

Раніше була офіційна інформація про 11 загиблих і майже 250 поранених у Майотті через циклон. Б'ювіль називає такі дані "неправдоподібними".

"Я думаю, що є кілька сотень смертей, можливо, ми наблизимося до тисячі... Без сумніву, деякі смерті не будуть зареєстровані", - сказав префект.

Циклон "Чідо", який обрушився на Майотту і мав силу вітру понад 200 кілометрів на годину, пошкодив будинки, урядові будівлі та лікарню.

За словами синоптика, це був найсильніший шторм за понад 90 років, який обрушився на острови.

"Чесно кажучи, те, що ми переживаємо, є трагедією, ви відчуваєте, ніби опинилися після ядерної війни… Я бачив, як зник цілий район", - розповів житель Майотти інформагентству Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон, висловлюючись про руйнівний циклон, заявив, що його думки "з нашими співвітчизниками на Майотті, які пережили найжахливіші кілька годин і які, для деяких, втратили все, втратили життя".

Video released by the French gendarmerie showed the wreckage of hundreds of makeshift houses after the most powerful cyclone in nearly a century struck the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean https://t.co/DPLjzKILCS pic.twitter.com/Yb4q7BFM5d