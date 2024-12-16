Влада французької Майотти заявила про "сотні, можливо тисячу" загиблих через циклон

Заморський департамент Франції архіпелаг Майотта, розташований в Індійському океані, потерпає від найпотужнішого за століття циклону "Чідо". Кількість жертв стихії може сягати майже тисячу.

Про це розповів префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'ювіль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий медіа-канал La 1ere .

Префект Майотти склав початкову оцінку ситуації на архіпелагу після проходження циклону "Чідо".

Хоча офіційно кількість жертв або поранених наразі встановити неможливо, про що заявило міністерство внутрішніх справ Франції, за оцінками Б'євіля, було щонайменше кілька сотень смертей.

Quelle tristesse! Ce n’est pas comme si nous n’avions alerté tant de fois et encore récemment en juin lors de la commission d’enquête de @AssembleeNat que je présidais. Nous avons besoin de secours sous le sceau de l’urgence et rétablir l’électricité à l’hôpital #Mayotte #Chido pic.twitter.com/A2an4itKSD — Mansour KAMARDINE - Officiel (@Kamardine_M) December 14, 2024

Cyclone Chido as it hit the Island of Mayotte in the Indian Ocean. The damage is catastrophic. It's unfathomable.#CycloneChido #Mayotte pic.twitter.com/O31qSWWPj7 — Volcaholic (@volcaholic1) December 14, 2024

"Надзвичайно важко отримати підрахунок, у нас є підрахунок, пов'язаний із лікарнею", - сказав він.

Раніше була офіційна інформація про 11 загиблих і майже 250 поранених у Майотті через циклон. Б'ювіль називає такі дані "неправдоподібними".

"Я думаю, що є кілька сотень смертей, можливо, ми наблизимося до тисячі... Без сумніву, деякі смерті не будуть зареєстровані", - сказав префект.

#Chido Soutien aux Mahorais et à nos camarades mobilisés à #Mayotte. Des renforts de gendarmes seront déployés sur place pour appuyer les équipes engagées. pic.twitter.com/iiDAjcgprU — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 15, 2024

Циклон "Чідо", який обрушився на Майотту і мав силу вітру понад 200 кілометрів на годину, пошкодив будинки, урядові будівлі та лікарню.

За словами синоптика, це був найсильніший шторм за понад 90 років, який обрушився на острови.

Plusieurs centaines, voire des milliers de morts : les autorités craignent un bilan humain très lourd à Mayotte, le département le plus pauvre de France dévasté par le cyclone Chido, où les secours ont été renforcés dimanche par pont aérien #AFPVertical pic.twitter.com/Gi88tT8lYX — Agence France-Presse (@afpfr) December 15, 2024

"Чесно кажучи, те, що ми переживаємо, є трагедією, ви відчуваєте, ніби опинилися після ядерної війни… Я бачив, як зник цілий район", - розповів житель Майотти інформагентству Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон, висловлюючись про руйнівний циклон, заявив, що його думки "з нашими співвітчизниками на Майотті, які пережили найжахливіші кілька годин і які, для деяких, втратили все, втратили життя".

Video released by the French gendarmerie showed the wreckage of hundreds of makeshift houses after the most powerful cyclone in nearly a century struck the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean https://t.co/DPLjzKILCS pic.twitter.com/Yb4q7BFM5d — Reuters (@Reuters) December 16, 2024

Довідка: Майотта розташована приблизно за 8000 км від Парижа. Цей заморський департамент Франції розташований у Мозамбіцькій протоці, між північною стороною Мозамбіка і північною частиною Мадагаскара. Складається з головного острова Гранд-Терр (або Маоре), меншого острова Петіт-Терр (або Паманзі) і кількох інших крихітних острівців.

Географічно Майотта належить до Коморських островів. Політично, як департамент Франції, належить до Європейського Союзу (з 2014 року). Понад три чверті жителів цього архіпелагу живуть за межею бідності.