Власти Финляндии выдали несколько сотен разрешений на уклонение от санкций против РФ

Министерство иностранных дел Финляндии одобрило 200 из около 500 запросов на уклонение от антироссийский санкций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявила руководительница группы по вопросам санкций МИД и советника по вопросам иностранных дел Пиа Сариваара, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"В тех случаях, которыми мы занимаемся, обычно запрашиваются разрешения на уклонение от персональных санкций, то есть так называемых финансовых санкций, речь также идет о разрешениях на перевод денег", - отметила она.

По ее словам, подсанкционное лицо могло получить разрешение на использование замороженных средств для оплаты платежей за недвижимость.

Также это разрешения, которые связаны с продажей бизнеса в России.

"Когда финская компания продает свою дочернюю компанию в России и если в сбытовой компании дочерней компании продукция, подпадающая под санкции, передается новому покупателю, то такая передача продукции новому владельцу должна быть одобрена", - рассказала Сариваара.

При этом более 300 запросов на получение разрешений были отклонены или оставлены без рассмотрения. В частности, не было предоставлено ни одного разрешения на выплату пенсии перемещенному лицу.

Санкции против России

Напомним, страны Запада значительно ужесточили антироссийские санкции после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ограничения касались замораживания активов.

Еще вчера, 18 декабря, Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который, в частности, входит запрет на импорт алмазов.