Брежнева и еще пять человек лишили звания "Почетный гражданин Киева"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевского городского совета .

Отмечается, что кроме Брежнева этого звания лишили еще пять человек, которые были избраны и работали на руководящих должностях коммунистической партии бывшего СССР или связаны с органами КГБ.

"Это решение - еще один шаг к ликвидации наследия бывшего коммунистического режима", - говорится в сообщении.

В Киевсовете добавили, что за соответствующее решение проголосовали 82 депутата. Решение принято в соответствии с Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Также звания "Почетный гражданин города Киева" лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чионга.

Леонид Брежнев

Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР. Его деятельность связана с подавлением протестов в странах "социалистического лагеря", войной в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалацией вооружений, а также поддержкой "революционных" режимов в странах "третьего мира". Во время пребывания Брежнева у власти усилился тотальный контроль за обществом органами КГБ. Он первым получил это звание.

Алексей Епишев

Советский партийный и государственный военный деятель; начальник Главного политического управления Советской армии и флота.

Виталий Масол

Украинский и советский государственный деятель, председатель Совета министров Украинской ССР (июль 1987 - октябрь 1990), премьер-министр Украины (июнь 1994 - март 1995).

Кирилл Москаленко

Украинский советский военный деятель, Маршал Советского Союза. Депутат Совета национальностей Верховного совета СССР 2-11 созывов.

Алексей Федоров

Генерал-майор, дважды Герой Советского Союза. Советский партийный и государственный деятель, в годы немецко-советской войны командир Черниговско-волынского партизанского соединения, первый секретарь Черниговского и Волынского подпольных обкомов КПСС.

Тень Чионг

Вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама и председатель Государственного совета страны. Наряду с Во Нгуен Зиапом был одним из основных военных стратегов Политбюро Партии трудящихся Вьетнама.