В России заявляют об атаке на одну из крупнейших электроподстанций Брянска

Вчера, 14 января, по словам россиян, произошла атака на одну из крупнейших электроподстанций Брянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

По словам россиян, атакована была одна из крупнейших энергоподстанций региона - она питала два района Брянска. Они также добавили, что первая сброшенная граната не разорвалась, а вторую накрыл собой охранник, который находится в реанимации.

"Украинский дрон сбросил две гранаты на энергоподстанцию в Брянской области вчера около 6 утра", – написали в Mash.

Напомним, в российской Белгородской области сегодня снова неспокойно. Местные жители рассказывают о звуках взрывов в Шебекино, после которых в городе проблемы со светом и водоснабжением.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Белгородской области сержант взорвал гранату и устроил пожар в воинской части.

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