Крайне высокая: Минобороны Польши оценило вероятность войны со своим участием
Польша оценила вероятность войны со своим участием крайне высокой. Поэтому польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Марчина Очепы, которое приводит TVP3 Kraków.
"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", - сказал Очепа.
По его словам, вероятность войны с НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень велика. Замминистра добавил, что если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.
"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", - отметил представитель Минобороны Польши.
Как отметил Очепа, в текущих условиях польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.
Напомним, что Польша на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий опрокидывания батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.
После падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.
При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.
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