Крайне высокая: Минобороны Польши оценило вероятность войны со своим участием

Польша оценила вероятность войны со своим участием крайне высокой. Поэтому польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", - сказал Очепа.

По его словам, вероятность войны с НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень велика. Замминистра добавил, что если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", - отметил представитель Минобороны Польши.

Как отметил Очепа, в текущих условиях польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.