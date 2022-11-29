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Крайне высокая: Минобороны Польши оценило вероятность войны со своим участием

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Польша, Вторник 29 ноября 2022 17:42
Крайне высокая: Минобороны Польши оценило вероятность войны со своим участием Фото: Минобороны Польши оценило вероятность войны со своим участием (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша оценила вероятность войны со своим участием крайне высокой. Поэтому польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Польши Марчина Очепы, которое приводит TVP3 Kraków.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", - сказал Очепа.

По его словам, вероятность войны с НАТО, как и конфликта Китая с США, сейчас очень велика. Замминистра добавил, что если что-то вероятно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", - отметил представитель Минобороны Польши.

Как отметил Очепа, в текущих условиях польская внешняя и оборонная политика должна быть как можно более глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире, включая Южную Корею.

Напомним, что Польша на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий опрокидывания батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.

После падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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