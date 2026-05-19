Украли газ у государства на 203 миллиона: на Прикарпатье разоблачили "бизнесменов"

16:36 19.05.2026 Вт
2 мин
С января 2022 по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГТС (facebook.com gas.tso.ua)

На Прикарпатье произошло разоблачение масштабной схемы незаконного отбора природного газа из государственной газотранспортной системы, в результате которой ущерб государству превысил 203 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального прокурора Украини Руслана Кравченка.

Схема хищения газа

Генпрокурор сообщил, что правоохранители установили, что организатором незаконной схемы стал руководитель частного предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. К реализации он привлек трех подчиненных.

Кравченко уточнил, что компания использовала государственную газотранспортную систему для транспортировки добытого газа.

Отмечено, что учет топлива велся через специальный узел, находящийся под контролем и пломбировкой оператора ГТС Украины.

Как действовали участники

По данным следствия, с января 2022 года по октябрь 2025 года участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа.

Прокурор отметил, что механизм был технически простым, но позволял искажать реальные показатели: с помощью специального ключа перекрывался кран на измерительной линии, из-за чего электронная система фиксировала некорректные объемы потребления.

Ущерб государству

Генпрокурор отметил, что в результате таких действий государство недополучило более 8 миллионов кубометров газа.

В дальнейшем это топливо незаконно реализовывалось на рынке как собственный ресурс участников схемы. Общий размер ущерба превысил 203 миллиона гривен.

Задержания и подозрения

По информации прокуратуры, организатор схемы и трое его сообщников задержаны. Им сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Прокуроры готовят ходатайство о содержании под стражей и будут настаивать на залоге в размере нанесенного государству ущерба.

Позиция прокуратуры

В прокуратуре подчеркнули, что кража газа из государственной системы — это не бизнес, а прямой удар по энергетической безопасности страны. Следствие по делу продолжается.

Напоминаем, что Словакия намерена подписать долгосрочное соглашение с Азербайджаном на поставки природного газа сроком не менее десяти лет, сообщил вице-премьер страны Томаш Тараба. Он отметил, что этот шаг связан с обязательством стран ЕС полностью отказаться от российского газа до 1 ноября 2027 года.

Отметим, что перенаправление поставок российского сжиженного природного газа с европейского рынка в страны Азии способно привести к заметному снижению доходов для Москвы на фоне существенного увеличения транспортных и логистических затрат.

