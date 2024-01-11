"Украли" электроэнергию на более 700 млн гривен. НАБУ раскрыло схему в "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие выяснило, что в 2022 году ООО "Юнайтед Энерджи" закупило у "Укрэнерго" электроэнергию на сумму более 716 млн гривен. Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу.

Гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии глава правления принял единолично, с нарушением процедуры.

По версии НАБУ, электроэнергию, которую получило ООО "Юнайтед Энерджи" продали участникам рынка, а полученные средства вывели на счета заграничной компании, которая подконтрольна организатору схемы. При этом деньги за электроэнергию "Укрэнерго" не получило. При обращении к банку-гаранту с требованием погасить задолженность был получен отказ.

Подозрения уже получили:

организатор схемы;

директор департамента “Укрэнерго”;

глава правления коммерческого банка;

директор частной компании.

На средства в сумме более 700 млн гривен на счетах участвующих в схеме компаний был наложен арест.

Фото: схема завладения электроэнергией (nabu.gov.ua)

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе.

По версии правоохранителей, главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления присвоил себе более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса.