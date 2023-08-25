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В Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета

Пятница 25 августа 2023 14:00
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В Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета Фото: иллюстрированное изображение (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Контрразведчики Службы безопасности Украины и Государственное бюро расследований ликвидировали коррупционную схему хищения оборонного бюджета в Одессе. Разоблачен главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Согласно данным следствия, чиновник присвоил себе более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса.

К реализации "схемы" задержанный привлек директора местной строительной компании. Согласно договору предприниматель должен был обеспечить все делать по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников.

"Однако, подрядчики не выполнили свои обязательства. В частности не установили более 800 кв. метров резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения. При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета и вывели деньги в тень и распределили между собой. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию", - добавляет СБУ.

На основании собранных доказательств главному инженеру было сообщено о подозрении. Также были квалифицированы преступные действия директора компании-подрядчика.

"Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет СБУ.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: в Одессе СБУ разоблачила военного чиновника на хищении оборонного бюджета (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала банду фальшивомонетчиков, планировавших продать полмиллиона поддельных долларов в Киеве.

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Служба безопасности Украины Одесса
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