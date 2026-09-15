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НАБУ и САП раскрыли схему с "Укрнафтой" на 2,88 млрд гривен: что известно

15:33 15.09.2026 Вт
2 мин
Что удалось установить следствию
aimg Анастасия Никончук
НАБУ и САП раскрыли схему с "Укрнафтой" на 2,88 млрд гривен: что известно Фото: НАБУ (Виталий Носач РБК-Украина)
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НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы по завладению нефтепродуктами "Укрнафты" на сумму более 2,88 млрд гривен. По данным следствия, участники вывели через подконтрольные компании 100 тысяч тонн продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НАБУ.

Схема на миллиарды

НАБУ и САП сообщили о разоблачении схемы, в рамках которой, по данным следствия, было присвоено 100 тысяч тонн нефтепродуктов ПАО "Укрнафта". Стоимость продукции оценивается более чем в 2,88 млрд гривен.

По первому эпизоду, который охватывает период 2017–2020 годов, о подозрении сообщили четырем участникам.

Среди них - один из лидеров бизнес-группы, контролировавшей нефтяную сферу Украины, акционер ряда подконтрольных ей компаний, а также руководители двух акционерных обществ.

Отдельно письменное уведомление о подозрении составили для бывшего вице-президента "Укрнафты", являющегося иностранцем. Документы направили за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.

Как работала схема

Следствие считает, что нефтепродукты сначала передавались подконтрольной компании по договорам комиссии.

Затем часть продукции поступала связанным предприятиям, которые продавали ее оптом и в розницу через сеть АЗС.

Полученные деньги перечислялись в пользу подконтрольных структур, в том числе расположенных за пределами Украины. Для сокрытия конечных владельцев, как утверждают следователи, использовалась сеть офшорных компаний на Кипре, в Белизе, Сент-Китсе и Невисе, а также на Британских Виргинских Островах.

По подсчетам следствия, объем присвоенных нефтепродуктов составил почти 20% всего топлива, которое "Укрнафта" реализовала через АЗС в период действия схемы.

В деле появилась еще одна линия

НАБУ также изучает возможное завладение имуществом "Укрнафты" в последующие периоды, в том числе после введения военного положения.

Кроме того, детективы установили факты утечки сведений, составлявших тайну досудебного расследования.

Речь идет о передаче доверенному лицу организаторов информации о запланированных следственных и процессуальных действиях.

По данным следствия, к разглашению этих сведений может быть причастен сотрудник СБУ руководящего уровня, подразделение которого обеспечивало оперативное сопровождение производства. Расследование по этим фактам продолжается.

Напоминаем, что НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которая, по данным следствия, систематически получала взятки от мошеннических колл-центров и легализовала полученные таким образом средства. Организатором схемы следствие считает одного из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

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