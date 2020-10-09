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"Вконтакте" вже не становить загрозу нацбезпеці України, - експерт

Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Загроза російських соціальних мереж для національної безпеки України перебільшена. За словами експерта з інформаційної безпеки, колишнього заступника міністра інформаційної політики Тетяни Попової, небезпека російських соцмереж нівелював відтік українських користувачів.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Порвані мережі. Як в Україні борються з "ВКонтакте" і причому тут вибори".

"Я думаю, що в такому вигляді, в якому зараз є "ВКонтакте", вона вже не становить загрозу для національної безпеки України. Це потрібно дуже не поважати нашу нацбезпеку, щоб говорити, що вона ось у сьогоднішньому такому вигляді несе якусь загрозу", - сказала Попова.

Нагадаємо, на початку вересня мережа "Вконтакте" стала доступною на території України через додаток. Тоді в РНБО заявили, що відновлення роботи програми може сприяти збору персональних даних російськими спецслужбами.

Як повідомляло РБК-Україна, Служба безпеки України попросила Google і Apple заборонити на території України додаток "Вконтакте".

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