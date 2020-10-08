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СБУ просить Google і Apple заборонити додаток "Вконтакте" в Україні

Київ, Четвер 08 жовтня 2020 13:40
СБУ просить Google і Apple заборонити додаток "Вконтакте" в Україні
Фото: додаток "Вконтакте" в смартфоні (pixabay.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безпеки України звернулася до компанії Google і Apple з проханням заборонити на території України продукції, що підпадає під санкції. Серед них і додаток "Вконтакте".

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Компанії попросили припинити поширення програми через сервіси "Play Market" і "App Store".

"За ініціативи СБУ поінформовано іноземні компанії "Google, LLC" і "Apple Inc" щодо поширення на їхніх сервісах "Play Market" і "App Store" мобільних додатків, розроблених юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, в травні 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж, який вперше був введений ще в 2017 році.

При цьому на початку вересня мережа "Вконтакте" стала доступною на території України через додаток. Тоді в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що відновлення роботи додатку може сприяти збору персональних даних російськими спецслужбами.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що українських користувачів мережі "Вконтакте" візьмуть на облік в поліції.

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