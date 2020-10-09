ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Вконтакте" уже не представляет угрозу нацбезопасности Украины, - эксперт

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Угроза российских социальных сетей для национальной безопасности Украины преувеличена. По словам эксперта по информационной безопасности, бывшего заместителя министра информационной политики Татьяны Поповой, опасность российских соцсетей нивелировал отток украинских пользователей.

Самые читаемые новости

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы".

"Я думаю, что в таком виде, в котором сейчас есть "ВКонтакте", она уже не представляет угрозу для национальной безопасности Украины. Это нужно очень не уважать нашу нацбезопасность, чтобы говорить, что она вот в сегодняшнем таком виде несет какую-то угрозу", - сказала Попова.

Напомним, в начале сентября сеть "Вконтакте" стала доступной на территории Украины через приложение. Тогда в СНБО заявили, что возобновление работы приложения может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

Как писало РБК-Украина, Служба безопасности Украины попросила Google и Apple запретить на территории Украины приложение "Вконтакте".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныВКонтакте