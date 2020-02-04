Включення питання Криму до нормандського формату нічого не дасть, - посол Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен вважає, що включення питання Криму в нормандський формат по Україні нічого не дасть. Про це він заявив в інтерв'ю "Громадьскому".

За його словами, офіційний Париж намагається бути прагматичним у питанні формату переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні ми не бачимо формату, в якому можна було б результативно обговорювати це питання. Включення питання Криму до "нормандського формату" нічого не дасть - навпаки, це питання потягне на дно весь корабель", - заявив де Понсен.

Він також підкреслив, що на сьогодні Франція віддає перевагу врегулюванню на Донбасі. Посол вважає, що спочатку потрібно зосередитися на припинення вогню, гуманітарних питаннях і відкритті нових КПВВ.

"Коли прийде час Криму, ми подивимося, яким чином можна це вирішити", - зазначив де Понсен і додав, що поки не може прогнозувати терміни повернення півострова Україні.

Нагадаємо, раніше де Понсен заявив, що не виключає сценарій замороженого конфлікту на Донбасі.

Раніше також помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Київ буде використовувати всі можливі інструменти для повернення Криму.