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Вкладникам банка "Хрещатик" призупинили виплати

Новини » Економіка    03.04.2019 - 14:27
Вкладникам банка "Хрещатик" призупинили виплати
Фото: банк Хрещатик (РБК-Україна)

Рішення ухвалене Фондом гарантування вкладів

Фонду гарантування вкладів ухвалив рішення призупинити виплати вкладникам ПАТ КБ "Хрещатик" гарантованої суми відшкодування. Про це повідомляє прес-служба фонду.

За даними прес-служби, причиною стало рішення суду щодо процесу ліквідації банку.

"Зважаючи на це, виконавчою дирекцією Фонду з метою збереження активів банку та запобігання втрати їх вартості, а також для захисту прав вкладників та кредиторів банку було прийнято рішення про подовження повноважень уповноваженої особи фонду на здійснення ліквідації ПАТ КБ "Хрещатик" Марині Славкіній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2016 року Національний банк визнав ПАТ КБ "Хрещатик" неплатоспроможним. Процедура ліквідації банку була розпочата 6 червня 2016 року. Однак в липні 2017 року Вищий адмінсуд визнав незаконність банкрутства банку "Хрещатик".

Відзначимо, в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня 2019 року налічувалося 77 банків-учасників. У стадії ліквідації перебувало 90 банків, тимчасова адміністрація працювала в банку "Фінансова ініціатива".

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