ВККСУ може у середу оголосити конкурс на посади суддів в ВАКС

Конкурс може бути проведений за 6-7 місяців з дати його початку, заявив голова ВККСУ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) завтра може оголосити конкурс на посади суддів у Вищий антикорупційний суд. Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Конкурс на посади суддів у Вищий антикорупційний суду може бути оголошений 1-2 серпня.

"Конкурс на посади суддів у Вищий антикорупційний суд буде оголошуватися у найближчі дні комісією. Орієнтовно 1-2 серпня. Можливо завтра, а можливо післязавтра. Комісія повинна вийти на пленарне засідання і оголосити конкурс до Вищого антикорупційного суду, а також до апеляційної палати цього суду. Таким чином, давайте почекаємо розвитку подій", - розповів Козьяков.

За його словами, у рішенні комісії буде точно вказано, коли почнеться і закінчиться прийом документів від кандидатів.

"Там буде вказано, які саме документи потрібно подавати комісії та інші деталей. Враховуючи наявний досвід, конкурс може бути проведений за 6-7 місяців з дати його початку. Я б сказав, що скоріше, це цифра 7 місяців. Якщо б ми займалися тільки цим конкурсом, але майже одночасно буде проходити конкурс у Верховний суд України. Це означає, що ми будемо витрачати час і на інші процедури", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, Вища рада правосуддя погодила кількість суддів у Вищому антикорупційному суді - 39 штатних одиниць.