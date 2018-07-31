ВККСУ может в среду объявить конкурс на должности судей в ВАКС

Конкурс может быть проведен за 6-7 месяцев с даты его начала, заявил председатель ВККСУ

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) завтра может объявить конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд может быть объявлен 1-2 августа.

"Конкурс на должности судей в Высший антикоррупционный суд будет объявляться в ближайшие дни комиссией. Ориентировочно 1-2 августа. Возможно завтра, а возможно послезавтра. Комиссия должна выйти на пленарное заседание и объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд, а также в апелляционную палату этого суда. Таким образом, давайте подождем развития событий", - рассказал Козьяков.

По его словам, в решении комиссии будет точно указано, когда начнется и завершится прием документов от кандидатов.

"Там будет указано, какие именно документы нужно подавать комиссии и другие деталей. Учитывая имеющийся опыт, конкурс может быть проведен за 6-7 месяцев с даты его начала. Я бы сказал, что скорее, это цифра 7 месяцев. Если бы мы занимались только этим конкурсом, но почти одновременно будет проходить и конкурс в Верховный суд Украины. Это значит, что мы будем тратить время и на другие процедуры", - заявил он.

Напомним, сегодня 31 июля, Высший совет правосудия согласовал количество судей в Высшем антикоррупционном суде - 39 штатных единиц.