ВККС оголосила про завершення конкурсу у Вищий антикорупційний суд

Члени ВККС під час засідання затвердили результати конкурсного відбору

Конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) завершен сегодня, 6 марта. Об этом объявил председатель ВККС Сергей Козьяков во время заседания 6 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, впервые конкурс по отбору судей комиссия проводила вместе с общественным советом международных экспертов.

"Предлагаю объявить конкурс в ВАКС и апелляционную палату завершенным. Всех поздравляю с этим событием. Фактически впервые в нашей стране состоялся открытый конкурс в ВАКС. Впервые этот конкурс комиссия проводила вместе с общественным советом международных экспертов", - заявил Козьяков.

Члены комиссии во время заседания утвердили результаты конкурсного отбора судей и проголосовали за завершение конкурса.

"Хочу поблагодарить совет международных экспертов, это 6 выдающихся юристов из пяти стран. А также поблагодарить всех тех, кто помогал общественному совету международных экспертов, когда они вместе с нам работали каждый день. Также благодарим всех доноров за техническую помощь и мониторинг этого процесса", - добавил он.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

В конце января сообщалось, что в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов.

Добавим, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что процесс набора кандидатов в Высший антикоррупционный суд вызывает вопросы. По ее словам, 30% кандидатов в ВАКС оказались непрофессиональными. Посол подчеркнула, что суды сейчас используют для блокирования реформ в Украине.