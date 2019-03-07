ВККС: антикорупційний суд не запрацює у цьому місяці

ВККС очікує прийняття позитивного рішення щодо суддів Вищою радою юстиції протягом близько двох тижнів

Глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергей Козьяков заявил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не сможет начать работу в марте 2019 года из-за оставшихся процедур по назначению судей. Об этом сообщает Радио НВ.

По словам Козьякова, ВККС ожидает принятие положительного решения по судьям Высшим советом правосудия в течение около двух недель, после чего соответствующие документы будут переданы в администрацию президента для подписания указа.

"Нет, он не заработает уже в этом месяце, так как в этом месяце, я верю, останутся процедуры по назначению судей. Потому что вчера вечером, почти сразу после объявления рейтинга, списка победителей, мы передали документы в Высший совет правосудия, который и должен принять окончательное решение", - сказал он.

Напомним, 23 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что создания Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале. После этого, уже в марте, президент заявил, что ВАКС заработает в текущем году.

Отметим, директор НАБУ заявилял, что отмена статьи о незаконном обогащении может быть связана с ВАКС.

РБК-Украина писало, что 6 марта конкурс в Высший антикоррупционный суд был завершен. В конце января сообщалось, что в конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественного совета международных экспертов.