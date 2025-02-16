Без явки в ТЦК не обойтись? Что надо знать перед подачей заявления на отсрочку
Военнообязанный гражданин Украины должен лично явиться в ТЦК с заявлением на отсрочку. При подаче заявления он также должен предъявить свой военно-учетный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Полтавского областного ТЦК и СП.
Как отмечают в терцентре, еще с прошлого года идут споры о том, должен ли военнообязанный гражданин лично прибывать в ТЦК для того, чтобы подать документы на отсрочку от мобилизации.
Многочисленные адвокаты обращали внимание на тот факт, что статьей 58 Постановления Кабинета министров Украины №560 определена формулировка "лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете заявление" что, по их мнению, не является тождественным понятию "лично приходят в ТЦК и СП".
Однако 16 января текущего года вступили в силу изменения в данное постановление, которые свидетельствуют об ошибочности подобной трактовки, заявляют в ТЦК.
В частности, к пункту 58, которым, собственно, и предусмотрена подача заявления вместе с подтверждающими документами, отныне добавлен второй абзац, в котором четко определено, что "При подаче заявления военнообязанный предъявляет военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме)."
Таким образом, для подачи заявления на получение отсрочки военнообязанный гражданин должен лично прибыть в ТЦК. Никаких "отсрочек по почте" действующим законодательством не предусмотрено. Нужно лично прибыть и при подаче заявления предъявить свой военно-учетный документ.
Отсрочка от мобилизации
В условиях военного положения и мобилизации в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий граждан. Ее можно получить в связи с состоянием здоровья, по семейным условиям, по профессиональной деятельности, учебе. Конкретный перечень и условия определены законами Украины и постановлениями правительства. Для получения отсрочки необходимо подать соответствующие документы в ТЦК.
Напомним, что недавно в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для людей с инвалидностью и студентов, аспирантов и докторантов. Чтобы это сделать, достаточно обновить военный документ в приложении, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически.
Кроме того, ранее заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+ для многодетных родителей, а именно семей, имеющих троих несовершеннолетних детей в совместном браке.
Что касается людей с инвалидностью, то они могут получить отсрочку на три месяца, а не на год, как было раньше. Поскольку ее срок длится до конца объявленной мобилизации. Военное положение и мобилизация продлеваются каждые 90 дней новым указом, поэтому основания для отсрочки должны проверяться заново.
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