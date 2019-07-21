Явка на виборах в Раду досягла 37% (оновлено)

Явка на виборах у Верховну раду станом на 16:00 становить 36,57%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Центрвиборчком повідомляє, що за даними всіх 199 округів, станом на 16:00 явка становить 36,57%. Найвища явка (41,69%) - у Чернігівській області, найнижча - у Закарпатській (30,05%).

Дані про явку за регіонами

Чернігівська область - 41,69% Полтавська область - 41,52% Хмельницька область - 40,33% Черкаська область - 39,64% Сумська область - 39,51% Луганська область - 39,49% Кіровоградська область - 38,75% Запорізька область - 38,71% Дніпропетровська область - 38,62% Харківська область - 38,05% Житомирська область - 37,85% Київська область - 37,16% Вінницька область - 37,55% Волинська область - 36,50% Тернопільська область - 35,72% Донецька область - 35,69% Миколаївська область - 35,45% Рівненська область - 35,03% Львівська область - 34,85% Одеська область - 34,11% Херсонська область - 33,70% Івано-Франківська область - 31,21% Закарпатська область - 30,05% Чернівецька область - 27,91%

Крім того, Центрвиборчком оновив інформацію про явку на 12:00. Так, за даними всіх 199 округів, явка на станом на 12:00 становила 19,21%.

Відзначимо, за даними "Опори", явка на 16:00 становить 36,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на виборах в Раду станом на 12:00 становила близько 20%. Спостерігачі мережі "Опора" порівняли активновность виборців на виборах в 2012, 2014 і 2019 роках та явка на нинішніх виборах є найнижчою з 2012 року.