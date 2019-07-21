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Явка на виборах в Раду досягла 37% (оновлено)


ЦВК оновив дані по явці на виборах в Раду

Явка на виборах у Верховну раду станом на 16:00 становить 36,57%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Центрвиборчком повідомляє, що за даними всіх 199 округів, станом на 16:00 явка становить 36,57%. Найвища явка (41,69%) - у Чернігівській області, найнижча - у Закарпатській (30,05%).

Дані про явку за регіонами

  1. Чернігівська область - 41,69%
  2. Полтавська область - 41,52%
  3. Хмельницька область - 40,33%
  4. Черкаська область - 39,64%
  5. Сумська область - 39,51%
  6. Луганська область - 39,49%
  7. Кіровоградська область - 38,75%
  8. Запорізька область - 38,71%
  9. Дніпропетровська область - 38,62%
  10. Харківська область - 38,05%
  11. Житомирська область - 37,85%
  12. Київська область - 37,16%
  13. Вінницька область - 37,55%
  14. Волинська область - 36,50%
  15. Тернопільська область - 35,72%
  16. Донецька область - 35,69%
  17. Миколаївська область - 35,45%
  18. Рівненська область - 35,03%
  19. Львівська область - 34,85%
  20. Одеська область - 34,11%
  21. Херсонська область - 33,70%
  22. Івано-Франківська область - 31,21%
  23. Закарпатська область - 30,05%
  24. Чернівецька область - 27,91%

Крім того, Центрвиборчком оновив інформацію про явку на 12:00. Так, за даними всіх 199 округів, явка на станом на 12:00 становила 19,21%.

Відзначимо, за даними "Опори", явка на 16:00 становить 36,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на виборах в Раду станом на 12:00 становила близько 20%. Спостерігачі мережі "Опора" порівняли активновность виборців на виборах в 2012, 2014 і 2019 роках та явка на нинішніх виборах є найнижчою з 2012 року.

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