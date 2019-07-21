Явка на виборах в Раду досягла 37% (оновлено)

ЦВК оновив дані по явці на виборах в Раду
Явка на виборах у Верховну раду станом на 16:00 становить 36,57%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.
Центрвиборчком повідомляє, що за даними всіх 199 округів, станом на 16:00 явка становить 36,57%. Найвища явка (41,69%) - у Чернігівській області, найнижча - у Закарпатській (30,05%).
Крім того, Центрвиборчком оновив інформацію про явку на 12:00. Так, за даними всіх 199 округів, явка на станом на 12:00 становила 19,21%.
Відзначимо, за даними "Опори", явка на 16:00 становить 36,9%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що явка на виборах в Раду станом на 12:00 становила близько 20%. Спостерігачі мережі "Опора" порівняли активновность виборців на виборах в 2012, 2014 і 2019 роках та явка на нинішніх виборах є найнижчою з 2012 року.