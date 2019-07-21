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"Опора" порівняла явку з попередніми виборами

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 16:33
"Опора" порівняла явку з попередніми виборами
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних і центральних областях явка нижча, ніж на попередніх виборах

Громадянська мережа "Опора" опублікувала порівняльну таблицю, яка ілюструє явку виборців на виборах в Раду у 2012, 2014 та 2019 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опори".

Дані опубліковані станом на 12:00.

Згідно із інформацією, у західних областях у 2019 році явка виборців значно нижча, ніж на попередніх виборах: у 2014 році явка складала 19,5%, у 2012 році – 21,5%, а цьогоріч – 15,2%.

У центральних областях цьогорічна явка теж нижча, аніж в попередні роки: у 2012 році – 25,4%, у 2014 – 23,6%, а у 2019 році – 20,9%.

У південних областях явка у 2019 році (22,1%) вища, ніж у 2014 році (20,0%), але нижча, ніж у 2012 році (23,6%).

Схожа ситуація з явкою у східних областях: цьогорічна явка (23.4%) вища, ніж у 2014 році (18,1%), але нижча, ніж у 2012 році (25,1%).

&quot;Опора&quot; порівняла явку з попередніми виборамиФото: дослідження ГМ "Опора"

Нагадаємо, Громадська мережа "Опора" повідомляла, що явка на виборах в Раду, станом на 12:00, склала 20% з похибкою не більше 0,5%.

Раніше РБК-Україна писало, що дані щодо явки на 12:00 під час голосування на позачергових виборах у Верховну раду затримуються через ситуацію на 94 окрузі (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).

                                                            

 

Вибори в Раду: як проходить голосування Дані щодо явки на 12:00 затримуються через ситуацію на 94 окрузі
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