Явка на выборах в Раду достигла 37%

Явка на выборах в Верховную раду по состоянию на 16:00 достигает 37%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Центризбирком сообщает, что по данным 198 из 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,59%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).

Данные о явке по регионам

Черниговская область - 41,69% Полтавская область - 41,52% Хмельницкая область - 40,33% Черкасская область - 39,64% Сумская область - 39,51% Луганская область - 39,49% Кировоградская область - 38,75% Запорожская область - 38,71% Днепропетровская область - 38,62% Харьковская область - 38,05% Житомирская область - 37,85% Киевская область - 37,59 Винницкая область - 37,55% Волынская область - 36,50% Тернопольская область - 35,72% Донецкая область - 35,69% Николаеывская область - 35,45% Ровенская область - 35,03% Львовская область - 34,85% Одесская область - 34,11% Херсонская область - 33,70% Ивано-Франковская область - 31,21% Закарпатская область - 30,05% Черновицкая область - 27,91%

Кроме того, Центризбирком обновил информацию о явке на 12:00. Так, по данным всех 199 округов, явка на состоянию на 12:00 составляла 19,21%.

Отметим, по данным "Опоры", явка на 16:00 составляет 36,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что явка на выборах в Раду по состоянию на 12:00 составляла около 20%. Наблюдатели сети "Опора" сравнили активновность избирателей на выборах в 2012, 2014 и 2019 годах и явка на текущих выборах является самой низкой с 2012 года.