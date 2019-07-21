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Явка на выборах в Раду достигла 37%


ЦИК обновил данные по явке на выборах в Раду

Явка на выборах в Верховную раду по состоянию на 16:00 достигает 37%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центризбиркома.

Центризбирком сообщает, что по данным 198 из 199 округов, по состоянию на 16:00 явка составляет 36,59%. Самая высокая явка (41,69%) - в Черниговской области, самая низкая - в Закарпатской (30,05%).

Данные о явке по регионам

  1. Черниговская область - 41,69%
  2. Полтавская область - 41,52%
  3. Хмельницкая область - 40,33%
  4. Черкасская область - 39,64%
  5. Сумская область - 39,51%
  6. Луганская область - 39,49%
  7. Кировоградская область - 38,75%
  8. Запорожская область - 38,71%
  9. Днепропетровская область - 38,62%
  10. Харьковская область - 38,05%
  11. Житомирская область - 37,85%
  12. Киевская область - 37,59
  13. Винницкая область - 37,55%
  14. Волынская область - 36,50%
  15. Тернопольская область - 35,72%
  16. Донецкая область - 35,69%
  17. Николаеывская область - 35,45%
  18. Ровенская область - 35,03%
  19. Львовская область - 34,85%
  20. Одесская область - 34,11%
  21. Херсонская область - 33,70%
  22. Ивано-Франковская область - 31,21%
  23. Закарпатская область - 30,05%
  24. Черновицкая область - 27,91%

Кроме того, Центризбирком обновил информацию о явке на 12:00. Так, по данным всех 199 округов, явка на состоянию на 12:00 составляла 19,21%.

Отметим, по данным "Опоры", явка на 16:00 составляет 36,9%.

Напомним, ранее сообщалось, что явка на выборах в Раду по состоянию на 12:00 составляла около 20%. Наблюдатели сети "Опора" сравнили активновность избирателей на выборах в 2012, 2014 и 2019 годах и явка на текущих выборах является самой низкой с 2012 года.

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