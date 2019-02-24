Явка на виборах в Молдові склала менше від половини зареєстрованих виборців

В Молдові завершилося голосування на виборах

Явка на парламентских выборах в Молдове составила менее половины зарегистрированных избирателей - менее 49,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В Молдове завершилось голосование на парламентских выборах: участки закрылись в 21,00 по местному времени, которое совпадает с киевским.

Как отмечается, некоторые политические силы уже выразили сомнение в результатах. В частности, оппозиционный проевропейский блок Acum заявил, что не признает результатов выборов на спецучастках, которые открыли для избирателей с неподконтрольного Кишиневу региона Приднестровья, из-за, как заявили в блоке, фальсификации на них.

Также о фальсификации на этих участках заявляли и другие ведущие политсилы, обвиняя в них друг друга. Тоже ныне оппозиционная пророссийская Партия социалистов объявила, что свою оценку законности выборов даст после изучения информации о выявлении нарушения.

Так, за измененной системой выборов, за 101 место в парламенте сражаются 14 партий и 1 блок, а также 320 депутатов-одномандатников. Выборы проводятся по смешанной системе: 50 депутатов по партийным спискам и 51 – в одномандатных округах. До сих пор выборы в Молдове проходили только по партийным спискам.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Российскую Федерацию (РФ) во вмешательстве в парламентские выборы.

По словам Канду, Россия пытается повлиять на исход выборов в парламент Молдовы использовав в качестве инструментов амнистию для мигрантов и снятие пошлин.