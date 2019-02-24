У Молдові сьогодні проходять парламентські вибори

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Вперше парламентські вибори в країні проходять за змішаною системою

У неділю, 24 лютого, у Молдові проходять вибори до парламенту країни, а також референдум щодо скорочення кількості депутатів та механізму їх відкликання громадянами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на noi.md.

Як повідомляється, 2141 виборча дільниця по всій країні відкрилася рівно о 07:00.

Зазначається, що це перший випадок в Молдові, коли вибори проходять за змішаною виборчою системою: 50 депутатів обираються за партійними списками, а 51 - за одномандатними округами.

Крім того, за перебігом парламентських виборів слідкують понад 4 тисячі національних та міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час загальних президентських та парламентських виборів у Нігерії, які відбувалися вчора, 23 лютого, були вбиті щонайменше 16 осіб.

Раніше, у нігерійському місті Порт-Харкорт після виступу чинного президента країни Мохаммада Бухарі у рамках передвиборної кампанії сталася тиснява, в результаті якої загинули щонайменше 14 осіб.

Додамо, що президент Судану Омар аль-Башир розпустив уряд і запровадив у країні режим надзвичайного стану строком на один рік. Також Аль-Башир попросив парламент країни відкласти поправки до Конституції, які дозволять йому брати участь у президентських виборах у 2020-му