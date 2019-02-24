В Молдові звинуватили РФ у втручанні в вибори

Фото: Андріан Канду (ava.md)

Сьогодні в Молдові проходять парламентські вибори

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію (РФ) у втручанні в парламентські вибори, які сьогодні, 24 лютого, проходять в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Канду, Росія намагається вплинути на результат виборів до парламенту Молдови використавши в якості інструментів амністію для мігрантів та зняття мит.

"Російська Федерація використала багато інструментів для того, щоб вплинути на виборчу кампанію в Молдові. Це і амністія для мігрантів, і зняття мит на молдовську продукцію, і тому подібне", - повідомив спікер журналістам на одній з виборчих дільниць.

Як зазначається, Росія заперечує звинувачення в спробах вплинути на вибори в різних країнах.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, у Молдові розпочалися парламентські вибори. Також сьогодні відбувається референдум щодо скорочення кількості депутатів та механізму їхнього відкликання народом.

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Додамо, що корпорація Microsoft розширить сервіс кібербезпеки Account Guard для 12 європейських країн, щоб захистити своїх клієнтів в політичному просторі від хакерських атак.