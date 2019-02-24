Явка на виборах в Молдові склала менше від половини зареєстрованих виборців

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В Молдові завершилося голосування на виборах

Явка на парламентських виборах в Молдові склала менше від половини зареєстрованих виборців - менш ніж 49,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У Молдові завершилося голосування на парламентських виборах: дільниці закрилися о 21-й годині за місцевим часом, що збігається з київським.

Як зазначається, деякі політичні сили вже висловили сумнів у результатах. Зокрема, опозиційний проєвропейський блок Acum заявив, що не визнає результатів виборів на спецдільницях, які відкрили для виборців із непідконтрольного Кишиневу регіону Придністров’я, через, як заявили у блоці, фальсифікації на них.

Також про фальсифікації на цих дільницях заявляли й інші провідні політсили, звинувачуючи в них одна одну. Теж опозиційна нині проросійська Партія соціалістів оголосила, що свою оцінку законності виборів дасть після вивчення інформації про виявленні порушення.

Так, за зміненою системою виборів, за 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників. Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Молдови Андріан Канду звинуватив Російську Федерацію (РФ) у втручанні в парламентські вибори, які сьогодні, 24 лютого, проходять в країні.

За словами Канду, Росія намагається вплинути на результат виборів до парламенту Молдови використавши в якості інструментів амністію для мігрантів та зняття мит.