ВК рекомендує скасувати судову реформу Зеленського щодо Верховного суду

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ВК оприлюднила висновок щодо закону про регулювання діяльності Верховного суду

Положення щодо скорочення кількості суддів Верховного суду до 100 фактично є повторним відбором та повинно бути виключене. Про це йдеться у оприлюдненому 9 грудня висновку Венеційської комісії стосовно ініційованого президентом Володимиром Зеленським закону щодо регулювання діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування.

Як відомо, судова реформа Зеленського була розпочата з прийняттям скандального законопроекту 1008 щодо діяльності органів суддівського врядування (закон 193-IX від 16.10.2019). Законом 193-IX, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного суду шляхом проведення повторного відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі (з 200 до 100), ліквідацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової, розширення повноважень Вищої ради правосуддя.

Венеційська комісія, проаналізувавши зазначені законодавчі зміни, нагадала, що Україна протягом останніх років здійснила глибоку судову реформу, і впровадження деяких змін ще не завершено. Реформа процесу відбору суддів та новий склад Верховного суду, на думку Комісії, "помітно покращилися в порівнянні з системою, яка існувала раніше".

Що ж до запропонованих Зеленським змін, то, на думку Венеційської комісії, "вони є передчасними, оскільки впроваджуються у важливий період оцінювання всіх суддів першої та апеляційної інстанцій".

Найбільшу критику експертів викликали пропозиції Зеленського щодо скорочення кількості суддів Верховного суду.

“Скорочення кількості суддів призведе до ще більшої затримки розгляду справ і поставить під загрозу функціонування Верховного суду. Зважаючи на велике навантаження (близько 70 000 справ), Верховний суд не зможе ухвалювати належним чином обґрунтовані судові рішення протягом розумного строку, що суперечить статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – зазначено у висновку комісії.

У цьому контексті комісія також застерігає Україну, що повторне реформування після виборів є сигналом як для суддів, так і для громадськості, що "перебування суддів Суду на посадах залежить від волі більшості в парламенті". "Це створює очевидну загрозу незалежності суддів та ролі судової влади у світлі статті 6 Конвенції", - переконані експерти комісії.

У підсумку, Венеційська комісія рекомендує Україні зосередити реформу на судах першої та апеляційної інстанцій.