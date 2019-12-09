ВК рекомендует отменить судебную реформу Зеленского по Верховному суду

Фото: Верховный суд (РБК-Украина)

ВК обнародовала заключение относительно закона о регулировании деятельности Верховного суда

Положение о сокращении количества судей Верховного суда до 100 фактически является повторным отбором и должно быть исключено. Об этом говорится в обнародованном 9 декабря заключении Венецианской комиссии относительно инициированного президентом Владимиром Зеленским закона о регулировании деятельности Верховного суда и органов судейского самоуправления.

Как известно, судебная реформа Зеленского была начата с принятием скандального законопроекта 1008 о деятельности органов судейского самоуправления (закон 193-IX от 16.10.2019). Законом 193-IX, среди прочего, предусмотрена "перезагрузка" нового Верховного суда путем проведения повторного отбора судей и сокращения их количества вдвое (с 200 до 100), ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой, расширение полномочий Высшего совета правосудия.

Венецианская комиссия, проанализировав указанные законодательные изменения, напомнила, что Украина в течение последних лет осуществила глубокую судебную реформу, и внедрение некоторых изменений еще не завершено. Реформа процесса отбора судей и новый состав Верховного суда, по мнению Комиссии, "заметно улучшились по сравнению с системой, которая существовала раньше".

Что касается предложенных Зеленским изменений, то, по мнению Венецианской комиссии, "они являются преждевременными, поскольку внедряются в важный период оценивания всех судей первой и апелляционной инстанций".

Наибольшую критику экспертов вызвали предложения Зеленского о сокращении количества судей Верховного суда.

“Сокращение количества судей приведет к еще большей задержке рассмотрения дел и поставит под угрозу функционирование Верховного суда. Несмотря на большую нагрузку (около 70 000 дел), Верховный суд не сможет принимать должным образом обоснованные судебные решения в течение разумного срока, что противоречит статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", – говорится в заключении комиссии.

В этом контексте комиссия также предостерегает Украину, что повторное реформирование после выборов является сигналом как для судей, так и для общественности, что "пребывание судей Суда на должностях зависит от воли большинства в парламенте". "Это создает очевидную угрозу независимости судей и роли судебной власти в свете статьи 6 Конвенции", - убеждены эксперты комиссии.

В итоге, Венецианская комиссия рекомендует Украине сосредоточить реформу в судах первой и апелляционной инстанций.