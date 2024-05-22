Норвегия, Испания и Ирландия решили признать Палестину государством

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle и Reuters.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стоер заявил, что Осло признает независимое палестинское государство с 28 мая.

"Мир на Ближнем Востоке невозможен, если не будет признания. Признавая палестинское государство, Норвегия поддерживает арабский мирный план", - заявил он.

Испания

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая перед испанскими законодателями в парламенте, объявил, что Мадрид признает независимое палестинское государство 28 мая.

Ирландия

В то же время премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Дублин признает палестинское государство, надеясь, что другие страны последуют за ним в ближайшие недели после разговора с мировыми лидерами.

"Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина. В преддверии сегодняшнего объявления я поговорил с рядом других лидеров и коллег и уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся другие страны, которые сделают этот важный шаг", - заявил он.

Харрис добавил, что решение о двух государствах - это единственный надежный путь к миру и безопасности для Израиля, Палестины и их народов.

Премьер Ирландии также заявил, что Дублин безоговорочно признает Израиль и его право на существование "в безопасности и мире со своими соседями", и призвал немедленно вернуть всех заложников в Газе.

Ирландия официально признает Палестину 28 мая, заявил министр иностранных дел Мишель Мартин.

Реакция Израиля

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии в ответ на их решение признать палестинское государство.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил этот шаг, заявив, что он "вознаградит джихадистов из ХАМАСа и Ирана".

"Ирландия и Норвегия намерены сегодня послать палестинцам и всему миру сигнал: терроризм платит", - сказал Кац, добавив, что этот шаг может помешать усилиям по обеспечению прекращения огня и возвращению заложников, удерживаемых в Газе.

Кац также пригрозил отозвать посла в Испании, если она примет решение о признании палестинской государственности.