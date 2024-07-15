Опека и уход. Юрист указала на важные детали о получении отсрочки

Опека и уход за родителями с инвалидностью I и II группы являются основанием для получения отсрочки от призыва на военную службу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Тина Клецко, юрист практики семейного права адвокатского бюро "Приходько та Партнери".

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Какая разница между опекой и уходом

Согласно части 1 пунктов 9, 10, 13 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", как опека, так и уход за родителями с инвалидностью I и II группы являются основанием для получения отсрочки от мобилизации.

В то же время "опека" и "уход" - два разных юридических понятия, которые имеют свои особенности и правовые последствия.

Основным отличием между опекой и уходом является порядок оформления.

Кроме того, значительным отличием между этими понятиями выступают сроки оформления:

судебный процесс оформления попечительства из-за признания лица недееспособным, чаще всего занимает от шести календарных месяцев

процедура установления ухода через органы исполнительной власти занимает ориентировочно до двух календарных месяцев

Основное об опекунстве

Юрист объяснила, что опекунство устанавливается в судебном порядке, в то время как уход устанавливается через органы исполнительной власти (районные государственные администрации, управление социальной защиты населения) - как социальная услуга.

То есть опекунство - это правовой статус, который предоставляется лицу или учреждению для защиты прав и интересов человека, который не осознает своих действий и не может самостоятельно обслуживать себя из-за состояния здоровья (в частности, когнитивных и/или психических расстройств).

Опекуна назначает суд - на основании медицинских заключений и рекомендаций органов опеки и попечительства.

Опекун несет ответственность:

за совершение сделок от имени подопечного

за управление его имуществом

за обеспечение содержания и ухода за подопечным

"Опекунство можно установить также над лицом, с которым вы не имеете родственных связей", - добавила эксперт.

Однако это возможно только в случае отсутствия других родных и лиц, обязанных осуществлять опеку такого лица.

Что следует знать об уходе

В то же время уход - это социальная услуга, которая предусматривает оказание физической поддержки человеку с инвалидностью и включает:

помощь в повседневных делах (таких, как помощь в быту, минимизация физических нагрузок)

медицинское сопровождение

социальную и психологическую поддержку

Согласно действующему законодательству, уход с целью получения отсрочки от мобилизации может установить только родственник первой, второй или третьей степеней родства.

Следовательно, установление ухода за лицом, с которым у вас нет родственных связей, невозможно.

Всегда ли человек с инвалидностью является недееспособным

По словам Клецко, лицо с инвалидностью не всегда недееспособно.

Кроме того, такой человек чаще всего нуждается именно в уходе, а не опеке.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда один из ваших родителей является лицом с инвалидностью II группы (установленной вследствие общего заболевания, без наличия психических и когнитивных нарушений) - в таком случае признание лица недееспособным и установление опеки невозможно.

В то же время, если у одного из родителей не установлена ни одна группа инвалидности, однако диагностирована болезнь Альцгеймера - это основание для признания лица недееспособным.

Важно также, что при установлении ухода и опеки обязательным фактором является факт совместного проживания ухаживающего/опекуна и лица, за которым будет осуществляться уход (подопечного).

"То есть установление опеки предусмотрено через органы судебной власти при признании лица полностью недееспособным (имеющим физические изъяны направленные на психические и когнитивные нарушения), что предусматривает потребность в полном содержании, заботе, ответственности за личность", - пояснила юрист.

В то же время, оформление ухода существует как внесудебная процедура (уход осуществляется за лицами, состояние здоровья которых предусматривает потребность в помощи и поддержке для возможности реализации личных потребностей, прав и свобод).

Опека и уход: как оформить отсрочку

В настоящее время к процедуре установления факта осуществления ухода напрямую привлечены органы Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - согласно параграфу 61 постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Это, по мнению эксперта, может усложнить процедуру его установления.

"В вопросе о назначении опекуна на этапе выбора военнообязанного в качестве кандидата опекуна недееспособного лица необходимо учесть целесообразность назначения именно его, а также, сложились ли между заявителем и недееспособным человеком личные дружеские отношения, есть ли у него другие близкие родственники, которые могли бы исполнять обязанности опекуна", - рассказала Клецко.

Она объяснила, что в случае оформления отсрочки на основании установления ухода, основным необходимым документом является Акт установления факта осуществления ухода.

Соответственно, в случае получения отсрочки после установления опеки, такими документами являются:

решение суда о признании лица недееспособным

решение суда о назначении опекуна

С учетом вышеперечисленного, при наличии у лица необходимых документов для получения отсрочки от призыва на военную службу, следующим этапом является:

написание заявления на предоставление отсрочки от призыва на военную службу

подача такого заявления (вместе с приложениями, предусмотренными постановлением КМУ №560) в ТЦК и СП - лично военнообязанным лицом

"Опекунство и факт осуществления ухода служит основанием для отсрочки, поэтому если вы хотите упростить и ускорить процесс, не откладывайте и обращайтесь к специалистам-юристам", - подытожила эксперт.