В Киеве состоялась ежеквартальная встреча IТ-компаний в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.

Intro Meeting - регулярное событие от Diia.City Union, где презентуют новые компании и рассказывают о возможностях пространства Diia.City для технологического бизнеса. В ходе мероприятия участники также обсуждали перспективы развития ІТ-бизнеса в Украине вместе с последними изменениями в законодательстве, делились опытом работы в современных реалиях и обменивались контактами для будущего сотрудничества.

"Подобные встречи чрезвычайно важны для резидентов и в целом украинского технологического сообщества, ведь позволяют бизнесам находить новые точки взаимодействия и вместе решать вызовы, стоящие перед нашей индустрией с точки зрения регулирования, кибербезопасности и развития. FAVBET Tech всегда с радостью поддерживаю события, способствующие сотрудничеству и росту экосистемы украинского ІТ", - говорит CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.



Артем Скрипник (пресс-служба)

По словам Валерии Кушнерчук, исполнительного директора Diia.City Union, важно, чтобы участники не просто присоединялись к Союзу Diia.City Union, а становились активными драйверами внутри объединения, которое уже насчитывает более 240 компаний.

"Вместе мы трансформируем и усиливаем украинскую ІТ-отрасль. И мы искренне благодарны команде FAVBET Tech за партнерство и систематическую вовлеченность в развитие нашего сообщества и технологического сектора в целом", - отметила она.

Валерия Кушнерчук (пресс-служба)