В Киеве состоялась ежеквартальная встреча IТ-компаний в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером
19 июня в UNIT.City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia.City Union. Событие собрало представителей более 100 компаний-резидентов Дія.City и новых участников Союза. Партнером мероприятия выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.
Intro Meeting - регулярное событие от Diia.City Union, где презентуют новые компании и рассказывают о возможностях пространства Diia.City для технологического бизнеса. В ходе мероприятия участники также обсуждали перспективы развития ІТ-бизнеса в Украине вместе с последними изменениями в законодательстве, делились опытом работы в современных реалиях и обменивались контактами для будущего сотрудничества.
"Подобные встречи чрезвычайно важны для резидентов и в целом украинского технологического сообщества, ведь позволяют бизнесам находить новые точки взаимодействия и вместе решать вызовы, стоящие перед нашей индустрией с точки зрения регулирования, кибербезопасности и развития. FAVBET Tech всегда с радостью поддерживаю события, способствующие сотрудничеству и росту экосистемы украинского ІТ", - говорит CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.
Артем Скрипник (пресс-служба)
По словам Валерии Кушнерчук, исполнительного директора Diia.City Union, важно, чтобы участники не просто присоединялись к Союзу Diia.City Union, а становились активными драйверами внутри объединения, которое уже насчитывает более 240 компаний.
"Вместе мы трансформируем и усиливаем украинскую ІТ-отрасль. И мы искренне благодарны команде FAVBET Tech за партнерство и систематическую вовлеченность в развитие нашего сообщества и технологического сектора в целом", - отметила она.
Валерия Кушнерчук (пресс-служба)
Для справки
FAVBET Tech присоединилась к Дія.City в 2022 году, а уже через два года вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов пространства.
В 2024 году компания стала партнером серии мероприятий CEO Talks от Diia.City Union - площадки для руководителей ведущих технологических компаний Украины, которые рассказывали о собственном опыте адаптации бизнеса к вызовам войны и глобальных изменениях на рынке инноваций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.