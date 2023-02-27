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Россия не готова к войне на десятилетия, - Буданов

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Понедельник 27 февраля 2023 18:29
Россия не готова к войне на десятилетия, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не готова к ведению долгой войны против Украины, ведь ее ресурсы ограничены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".

Буданов отметил, что не верит в длительное нестабильное перемирие с Россией.

"Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа", - сказал он.

По его словам, Россия всячески показывает, что готова на "войну на десятилетия", но на самом деле ее ресурсы достаточно ограничены - как во времени, так и объемах. И она об этом прекрасно знает.

Напомним, ранее Буданов отмечал, что Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, иначе режиму российского диктатора Владимира Путина грозит крах.

Руководитель ГУР также считает, что решающие бои в Украине пройдут в течение середины - конца весны.

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