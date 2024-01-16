Рада приняла законопроект по Е-реестру военнообязанных

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 по реестрам для военного учета принят в целом", - написал он.

По словам нардепа, "за" проголосовали 249 нардепов.

Что известно об Е-реестре?

Как писало РБК-Украина ранее, Единый реестр является электронной информационной системой для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета граждан Украины. Формально реестр был запущен еще в марте 2022 года, но без полной базы. Детальнее – в материале.