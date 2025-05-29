Визит Зеленского в Германию и дата следующих переговоров Украины с РФ: новости за 28 мая

Трамп предложил Канаде бесплатный "Золотой купол" в обмен на потерю независимости

"Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей замечательной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной страной, но будет стоить ноль долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом", - написал Трамп.

В Московской области дроны атаковали завод и технопарк, - ЦПД

Руководитель ЦПИ Коваленко рассказал, что беспилотники атаковали в Московской области Дубненский машиностроительный завод. Основным профилем завода является производство боевых БпЛА, в том же числе комплекса "Орин".

Также под атаку попал технопарк "ЭЛМА-Зеленоград". По словам Коваленко, это один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов.

"Надо не ждать, а делать серьезные шаги": Зеленский призвал к реальным действиям в отношении РФ

Президент Украины заявил, что несмотря на все обещания, российская сторона до сих пор не предоставила Украине "меморандум".

"Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались", - говорит Зеленский

Он также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому.

"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - подытожил Зеленский.

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось

К количеству военнообязанных добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Таким образом, критическое предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.

Например: было 80 военнообязанных - бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных - общее количество выросло до 100 - теперь лимит для всех работников возрастает до 50.

Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.

Трамп: скоро узнаем, хочет ли Путин нас обмануть

Трамп снова говорит, что в течение пары недель узнает, хочет ли Путин прекращения войны.

"Мы узнаем, хочет ли он нас обмануть или нет. И если да, то мы будем реагировать немного по-другому. Но это займет около полутора-двух недель. У нас есть господин Уиткофф, который сейчас делает феноменальную работу и очень сильно с ними работает. Кажется, они хотят что-то сделать. Но пока документ не подписан, я не могу вам сказать", - сказал он.

Россия назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной

Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров по перемирию в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

По его словам, российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить "меморандум" делегации Украины на втором раунде возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

Финляндия начинает коалицию укрытий в поддержку Украины

По словам премьера Дениса Шмыгаля, соответствующие документы подписали во время встречи в Киеве с финским премьером Петтери Орпо.

"Наша цель - до 2027 года построить 2300 сооружений гражданской защиты, а до 2030 года - еще 3 тысячи. Призываем международное сообщество участвовать в коалиции и делать свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине", - сказал он.

У россиян есть четыре дня на передачу их "меморандума", - Умеров

"У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - говорит министр обороны и глава украинской переговорной делегации.

Между тем, в МИД России сегодня говорили, что была якобы договоренность обменяться "меморандумами" на второй встрече.