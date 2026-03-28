Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Визит Третьего Рейха": в Конгрессе США возмутились из-за российских депутатов в Америке

22:33 28.03.2026 Сб
3 мин
Сенаторы и конгрессмены напомнили, что Путин объявил себя врагом США и совершил вторжение в Украину
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: в Конгрессе США крайне возмутились визиту россиян (Getty Images)

В Конгрессе США выразили возмущение визитом в Соединенные Штаты делегации российской государственной думы. Большинство из "визитеров" находится под санкциями, однако это им не помешало.

Визит был организован благодаря делям конгрессмена Палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны, которая известна своей антиукраинской позицией. Луна опубликовала фотографии в соцсетях, где можно увидеть также других членов "антиукраинского лобби" - Элай Крейн, Деррик Ван Орден и Энди Оглз.

Визит россиян в США характеризовался многочисленными скандальными заявлениями со стороны как россиян, так и конгрессменов США. Например, сама Луна написала, что мы - то есть она и другие антиукраинские настроенные сенаторы - "будем продолжать способствовать этому диалогу и добиваться мира в поддержку усилий этой администрации по миру, а также экономических возможностей".

"Если я могу сесть за стол ради мира, то это могут все... Время убийств должно закончиться, и единственный путь к миру - это диалог или превосходящая сила - и мы не будем воевать с Россией", - заявил Ван Орден.

Однако сам факт проведения встречи с приспешниками российского диктатора Владимира Путина вызвал очень негативную оценку со стороны других конгрессменов и сенаторов, прежде всего у демократов. Они очень серьезно раскритиковали как саму Луну, так и ее действия.

Сенатор-демократ Марк Уорнер отметил, что считает "чрезвычайно проблематичным" сам факт того, что этот визит стал возможным". А еще один демократ, Майк Квигли, заявил, что иностранных политиков из стран-врагов США "никогда не следует допускать на Капитолийский холм".

"Этот "визит" открыл двери для масштабной угрозы безопасности для спикера, для нашего Конгресса и для самой демократии", - написал он.

Интересно, что с самой сильной критикой выступили однопартийцы Луны - республиканцы. Очень жестко высказался конгрессмен Джо Уилсон, напомнив, что РФ провозгласила себя врагом США и сравнив это с тем, как Вашингтон в 40-е годы посетила бы делегация нацистской Германии.

"Самопровозглашенных врагов американского образа жизни и исполнителей ужасных массовых убийств, представителей военного преступного режима Путина не следует никоим образом принимать. Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего рейха", - написал он.

Еще один республиканец, Дон Бейкон, отметил, что Путин ненавидит США, демократию, поэтому очень глупый шаг - позволять его приспешникам посещать США.

"Подсанкционные чиновники не приезжают случайно - им выдали визы, предоставили исключения и позволили прибыть сюда, это сделало наше же собственное правительственное руководство. Это решение уменьшает цену, которую мы наложили на Кремль, и предоставляет доступ и легитимность в тот момент, когда мы должны действовать наоборот", - отметила сенатор от демократов Джин Шахин

Визит путинистов в США: что известно

Напомним, что 26 марта делегация депутатов государственной думы РФ впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыла в США по приглашению конгрессмена от Республиканской партии Луны.

Делегацию должен был возглавить председатель комитета госдумы РФ Леонид Слуцкий, но он не получил визу, поскольку имеет ряд обвинений в сексуальных домогательствах. Зато в состав делегации вошел ряд депутатов, которые находятся под санкциями США.

Российский депутат Сергей Делягин сообщил, что делегация Конгресса США во время встречи с представителями Госдумы РФ вручила им необычные подарки, включая носки с изображением президента Дональда Трампа.

