Заслушал доклады по фронту и обмену пленными. Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский сегодня, 29 апреля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были обсуждены несколько ключевых вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам президента, на Ставке был заслушан доклад от главкома Александра Сырского по ситуации на основных боевых направлениях. В частности, о поставках вооружения, которые ожидает Украина.

Также был доклад главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и представителей Координационного штаба по переговорам об освобождении пленных.

"Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность - настолько, насколько это возможно, - какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", - сказал Зеленский.

Российские угрозы наступлением

Российские пропагандисты начали распространять информацию о подготовке своего наступления на Харьков. В частности, в последние месяцы россияне увеличили количество обстрелов Харькова и северо-восточной границы Украины. Это привело к значительным разрушениям инфраструктуры Украины. Из-за того, что произошла задержка с поставкой вооружения украинским военным.

Кроме того, с начала 2024 г. Россия тормозит вопрос обмена пленными. Последний масштабный обмен пленниками с Россией состоялся 31 января 2024 года. Тогда Украина смогла вернуть из российского плена 207 граждан.

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