Візит Порошенка до Молдови перенесли

Візит президента України перенесли на невизначений термін

Визит президента Украины Петра Порошенко в Молдову перенесли. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Александр Ройтман, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Newsmaker.

Ройтман заявил, что визит Петра Порошенко в Молдову действительно готовили, но решили перенести на другой срок, он не уточнил на какой именно. Кроме того, Ройтман подчеркнул, что Порошенко не собирался встречаться с президентом Молдовы Игорем Додоном.

"В ходе подготовки этого намечавшегося визита мы не получали по дипломатическим каналам запросов от украинской стороны о встрече с президентом Додоном", - отметил Ройтман.

Но издание пишет, ранее на телеканале Accent TV Игорь Додон сообщил, что Петр Порошенко прилетит в Кишинев 13 февраля. Он отметил, что не встретится со своим украинским коллегой, так как это было бы вмешательством в выборы в соседнем государстве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация применяет новые средства информационной пропаганды против руководства Украины и Молдовы.