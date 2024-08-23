Визит Моди в Украину. Киев хочет заставить Индию занять более нейтральную позицию, - AP

Украина хочет использовать визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев, чтобы попытаться склонить страну к более нейтральной позиции по отношению к российской агрессии, в частности, учитывая последний визит Моди в Москву, совпавший с ударом РФ по детской больнице Охматдет в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнения западных аналитиков, опрошенных агентством AP .

Официально с обеих сторон сообщалось, что визит будет сосредоточен на укреплении экономических связей и сотрудничестве в оборонной, научной и технологической областях.

Но аналитики говорят, что этот визит также может быть попыткой заставить Индию занять более нейтральную позицию по поводу войны РФ против Украины, пишет AP.

В частности, они вспоминают поездку Моди в Россию 8-9 июля, которая совпала с российскими ракетными ударами по больнице Охматдет, что вызвало резкую критику со стороны президента Владимира Зеленского. Украинский лидер назвал встречу Моди "большим разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям" после того, как индийский лидер был замечен в объятиях российского диктатора Владимира Путина.

Поездка Моди в Украину показывает, что Индия "пытается уравновесить ситуацию" после того, как ее обвинили в "расположенности к России", сказал Кэй Си Сингх, эксперт по стратегическим вопросам и бывший дипломат.

Несмотря на давление Запада, Нью-Дели воздерживается от осуждения вторжения России или голосования против него в резолюциях ООН. Индия избегает того, чтобы стать на какую-либо из сторон и призывает Украину и Россию разрешить конфликт путем диалога.

"Визит Моди в определенной степени призван показать, что стратегическая ориентация Нью-Дели остается внеблоковой, и таким образом сохранить баланс в его внешней политике", - сказал Дерек Гроссман, индийско-тихоокеанский аналитик корпорации RAND.

По мнению экспертов, Зеленский вряд ли поднимет тему встречи Моди с Путиным, по крайней мере, публично. Но визит Моди в Москву и индийско-российские отношения будут "сильным оттенком" его поездки в Украину, даже если об этом прямо не упоминается в публичных заявлениях, считает Читидж Баджпаи, исследующий Южную Азию в мозговом центре Chatham House.

Связи Индии с Россией

Индия и Россия имеют крепкие связи со времен холодной войны, и значение Нью-Дели как ключевого торгового партнера для Москвы выросло после того, как Кремль ввел войска в Украину в феврале 2022 года.

Индия присоединилась к Китаю, став ключевым покупателем российской нефти после санкций, введенных Соединенными Штатами и европейскими союзниками.

Аналитики расценили визит Моди в Москву как укрепление их партнерства, особенно потому, что Россия остается ключевым партнером в торговле и обороне. Приблизительно 60% военных систем и оборудования Индии являются российскими, и Нью-Дели сейчас получает более 40% импорта нефти из России.

По данным Министерства иностранных дел Индии, торговля между двумя странами также резко возросла и достигла почти 65 миллиардов долларов в 2023-24 финансовом году.

Связи Индии с Украиной

Двусторонняя торговля между Индией и Украиной значительно ниже, примерно на уровне 3 миллиарда долларов до вторжения, но Моди и Зеленский общались с тех пор на полях глобальных мероприятий, а министр иностранных дел Украины также посетил Нью-Дели в начале этого года.

Индия предоставила несколько партий гуманитарной помощи Украине после вторжения.

Как будут воспринимать этот визит

Для Моди эта поездка является возможностью "привлечь Зеленского и обеспечить индийские интересы там, дать отпор российскому чрезмерному влиянию и успокоить Запад", сказал Гроссман.

Но, несмотря на то, что поездка даст Западу определенную уверенность, будет ясно, что Индия поддерживает более тесные отношения с Москвой, и "визит Моди не изменит этого восприятия", сказал Баджпаи.

Моди вряд ли использует этот визит, чтобы добиться для Индии роль миротворца в конфликте. Индия, в отличие от Китая или Турции, не выступила, например, с мирным планом.

Кремль будет наблюдать за визитом Моди, "но за исключением каких-либо критических заявлений по России вряд ли он будет озабочен", сказал Баджпаи.