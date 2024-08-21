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В США назвали визит Моди в Украину важным на фоне российской дестабилизации мирового порядка

Среда 21 августа 2024 21:40
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В США назвали визит Моди в Украину важным на фоне российской дестабилизации мирового порядка Фото: Ричард Верма (twitter.com/DepSecStateMR)
Автор: Наталья Кава

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важен, особенно в то время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Ричард Верма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, очень важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", - сказал Верма.

Верма также отметил, что понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии. Однако он признателен по позиции Моди, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Визит Моди в Киев

Недавно стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в канун Дня Независимости – 23 августа. Следует отметить, что это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.

Во время визита Моди запланирована его встреча с президентом Владимиром Зеленским, а также переговоры по двустороннему и многостороннему сотрудничеству.

В преддверии Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Моди исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине. Однако страна все же согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

Однако Reuters пишет, что премьер Индии в Киеве "поделится перспективами" по мирному разрешению конфликта.

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