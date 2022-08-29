RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні, - WSJ

Фото: візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме 4 дні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС вже найближчої середи, 31 серпня. Місія ядерних експертів триватиме 4 дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Перевірка розпочнеться у середу і триватиме до суботи", - пише видання, посилаючись на внутрішній документ українського уряду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС. Експерти прибудуть на станцію за кілька днів.

Як повідомлялося, склад місії МАГАТЕ для візиту на українську АЕС уже сформовано.

За словами міністра закордонних справ України, МАГАТЕ має визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭС