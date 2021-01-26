Візит Борреля до Москви: глава МЗС Польщі порадив спочатку відвідати Київ

Перед візитом в Росію голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю слід було б провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну. Візит до Москви заплановано у лютому.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Польське радіо".

Він додав, що після візиту в Москву одна із зустрічей глав МЗС країн Євросоюзу буде цілком присвячена Росії.

Крім того, за словами польського міністра, перед візитом Борреля в Москву Єврокомісія має представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Як стало відомо в понеділок, високий представник ЄС Жозеп Боррель в перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит буде передувати розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Борреля переглянути свої плани щодо візиту в Москву, якщо Росія не звільнить Навального. Він також пропонував ЄС посилити санкції проти Росії.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня у відділенні поліції Хімок. Його взяли під варту одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.