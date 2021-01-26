ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Візит Борреля до Москви: глава МЗС Польщі порадив спочатку відвідати Київ

Автор: Артур Родивилов

Перед візитом в Росію голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю слід було б провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну. Візит до Москви заплановано у лютому.

Популярні новини

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Польське радіо".

Він додав, що після візиту в Москву одна із зустрічей глав МЗС країн Євросоюзу буде цілком присвячена Росії.

Крім того, за словами польського міністра, перед візитом Борреля в Москву Єврокомісія має представити план економічної допомоги демократичній Білорусі.

Як стало відомо в понеділок, високий представник ЄС Жозеп Боррель в перший тиждень лютого відвідає Росію на запрошення міністра закордонних справ цієї країни Сергія Лаврова. Візит буде передувати розгляду стратегії відносин між ЄС і Росією на засіданні Європейської ради у березні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликав Борреля переглянути свої плани щодо візиту в Москву, якщо Росія не звільнить Навального. Він також пропонував ЄС посилити санкції проти Росії.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального заарештували 18 січня у відділенні поліції Хімок. Його взяли під варту одразу після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МИД Польшивизит