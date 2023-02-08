Власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, - Герус

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

"Обсуждалась возможность не просто поднять price-cap, обсуждалась либерализация рынка. Есть price-cap на разных сегментах рынка. Есть верхние price-cap, есть нижние price-cap и т.д. Возможно, весной по этому поводу уже будут приняты определенные решения", - сказал он.

Герус считает, что либерализация может помочь рынку, поскольку она позволит легче ремонтировать инфраструктуру, привлекать инвестиции и строить новую генерацию.

Он отметил, что учитывая инфляцию, увеличение стоимости электроэнергии для некоторых категорий населения не стало бы критической нагрузкой.

"На мой взгляд, государство должно субсидировать не все население, а только те слои, которые в этом нуждаются. Если у человека есть деньги на бассейн с подогревом, значит потенциально у него есть возможность платить за электроэнергию больше", - подчеркнул Герус.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) заявляет, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам по стабилизации ситуации, в частности ослаблению ценовых ограничений.