Выжить и спасти других: как ветераны учат навыкам домедицинской помощи (фото)

Две ценности в одном проекте

Идея обучать работников к медицинской помощи возникла во время регулярных встреч с ветеранами. В Кернел заметили, что примерно через год после возвращения со службы, когда самый интенсивный этап адаптации уже позади, люди начинают искать новые возможности для развития и применения приобретенного опыта.

"Мы получили от ветеранов очень четкий запрос: они хотят передавать гражданским коллегам знания, которые приобрели во время службы, поскольку увидели, что их коллегам не хватает некоторых жизненно важных навыков. Так и возникла идея подготовить ветеранов в качестве инструкторов по доврачебной помощи", – объясняет Татьяна Караваева.

Для коллег – это возможность получить знания людей, которые сами прошли через критические ситуации, а для ветеранов – применить свой опыт в новой общественно важной роли и передать его другим.

"Когда о домедицинской помощи рассказывает человек, который был на войне и может на собственном опыте или опыте побратимов объяснить, как конкретный навык спасает жизнь, это имеет другой вес. Большинство наших ветеранов-инструкторов сами во время службы получили травмы или ранения. Поэтому они фактически являются живым подтверждением того, насколько важно знать, насколько важно знать основы домедицинской помощи", – говорит Караваева.

Курсы медицинской помощи от ветеранов (фото: kernel.ua)

Один из таких инструкторов – Вадим Медведь, ветеран, потерявший обе конечности, работает специалистом по мониторингу в Кернел. Во время тренинга он показывает, как ему накладывали турникеты на обе ноги. Когда человек с таким опытом объясняет метод действий, участники воспринимают информацию по другому.

Но личный опыт не заменяет профессиональную подготовку. Чтобы превратить инициативу в системное обучение, Кернел организовала подготовку инструкторов и обеспечила их оборудованием для практических занятий.

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В то же время все ветераны овладевают тренерскими навыками, ведь большинству из них раньше не приходилось работать с аудиторией, объяснять алгоритмы действий и контролировать их выполнение. После этого ветеран может начать учить коллег.

Как это работает

Подготовку проекта начали в 2025 году, а первые практические тренинги для работников начали проводить с марта 2026 - после того, как ветераны прошли необходимое профессиональное обучение.

В сентябре-октябре действующие инструкторы проходят ежегодную ресертификацию. В то же время к команде готовятся присоединиться еще трое ветеранов: Евгений из Кропивницкого маслоэкстракционного завода (ОЭЗ), Назар из Староконстантиновского ОЭЗ и Юрий из Энселко, кластера Кернел. Они завершают начальную подготовку и готовятся проводить тренинги для коллег. После их присоединения команда будет насчитывать девять инструкторов.

Курсы медицинской помощи от ветеранов (фото: kernel.ua)

Стать инструктором может ветеран, работающий в Кернел, независимо от того, был ли он мобилизован непосредственно из компании или присоединился к ней уже после завершения службы. Компания информирует ветеранов о такой возможности, однако решение присоединиться остается за каждым из них.

Работа инструктором – это дополнительная оплачиваемая функция наряду с основными обязанностями. Занятия проводят в рабочее время, согласуя график с производственными и основными обязанностями инструкторов.

Для проведения занятий компания снабдила каждого инструктора укомплектованной учебной сумкой с турникетами, бандажами, манекенами и другими материалами для практических отработок.

Тренинги длятся около двух-трех часов, а оптимальный размер группы составляет 10-12 участников, чтобы каждый мог лично отработать необходимые навыки. Основное внимание уделяется действиям в первые минуты после травмы.

Работники учатся распознавать и останавливать массивное кровотечение, правильно накладывать турникет, вызвать скорую помощь. На следующем этапе – полноценный однодневный тренинг, покрывающий действия по протоколу MARCH.

Ветераны решили поделиться своим опытом и провести тренинги по домедицинской помощи (фото: kernel.ua)

К концу 2026 года Кернел ориентируется провести еще около полусотни тренингов и охватить дополнительно более полутысячи работников. В перспективе компания стремится к тому, чтобы такое обучение прошел каждый работник.

Однако учитывая 11 тыс. работников компании, первоочередная задача состоит в том, чтобы в каждом коллективе было хотя бы несколько человек, умеющих оказать к медицинской помощи.

"В перспективе мы хотим, чтобы такое обучение прошел каждый работник. Однако учитывая 11 тыс. работников компании, первоочередная задача состоит в том, чтобы в каждом коллективе было хотя бы несколько человек, умеющих оказать домедицинскую помощь. Это знания, которые сегодня нужны не только на работе - они могут понадобиться где угодно", - говорит Караваева.

Выход за пределы компании

Опыт инструкторов уже пригодился и за пределами Кернелл. В июне в Одессе после российского удара ветеран компании и инструктор по медицинской помощи Владислав Стецюк помог пострадавшему человеку. Он опубликовал видео, в котором отметил важность уметь оказывать домедицинскую помощь, иметь турникет и знать, как им правильно пользоваться.

Видео распространилось в местных соцсетях и привлекло внимание представителей городской администрации. Они обратились к Владиславу с просьбой провести обучение по медицинской помощи. Компания, конечно же, согласовала и поддержала инициативу.

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"Наши инструкторы живут в громадах, а громада – это значительно больше, чем работники одного предприятия. Поэтому мы заинтересованы, чтобы эти знания распространялись. Для кого-то это была возможность впервые научиться пользоваться турникетом, для других – возможность повторить важные алгоритмы и понять, как помочь близкому или незнакомому человеку до приезда медиков", – пояснил он.

Такой опыт может стать одним из направлений дальнейшего развития программы. Однако занятия для работников агротехнологического гиганта остаются главной задачей, а обучение внешних аудиторий происходит по отдельному согласованию.

Планы на 2027 год

Следующий этап развития программы – расширение команды инструкторов и постепенное увеличение количества работников, которые пройдут практическое обучение.

"Для нас цель 2027 года – не просто механически увеличивать количество тренингов. Мы хотим масштабировать программу так, чтобы работники на разных предприятиях Кернел получали практические навыки домедицинской помощи, а ветераны – возможность применять свой военный опыт в новой, общественно полезной роли", – заключает Караваева.

Компания помогла превратить эту инициативу в системную программу с профессиональной подготовкой, оборудованием и дополнительной оплатой за тренерскую работу.

Теперь эта программа дает ветеранам возможность не только применять свои знания в гражданской жизни, но и учить другим тому, что может стать решающим в критический момент. А для компании это способ усиливать безопасность команды, используя опыт и готовность самих ветеранов делиться им.